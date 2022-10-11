Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:45
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
07:45
Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...
Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçen Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere, Mertens, Mata, Icardi, Boey, Dubois, Nelsson ve Gomis'in sezon için yaptıkları planlar ortaya çıkarken, yıldız isim için uzun süredir konuşulan sözleşme konusunda mutlu sona ulaşıldı. Başarılı futbolcunun yeni maaşı dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...