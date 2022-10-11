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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 11.10.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 07:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...

Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçen Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere, Mertens, Mata, Icardi, Boey, Dubois, Nelsson ve Gomis'in sezon için yaptıkları planlar ortaya çıkarken, yıldız isim için uzun süredir konuşulan sözleşme konusunda mutlu sona ulaşıldı. Başarılı futbolcunun yeni maaşı dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...

Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçen Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere, Mertens, Mata, Icardi, Boey, Dubois, Nelsson ve Gomis'in sezon için yaptıkları planlar ortaya çıkarken, yıldız isim için uzun süredir konuşulan sözleşme konusunda mutlu sona ulaşıldı. Başarılı futbolcunun yeni maaşı dudak uçuklattı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...

Icardi, Mata, Mertens ve Dubois başta olmak üzere toplam 13 oyuncu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar hedefi şampiyonluk olarak belirlemişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...

ÖZEL OLARAK MOTİVE EDİYOR

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'tan futbolculara kadar herkes şampiyonluğa ulaşmak için kendisini özel olarak motive ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı, imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı...

Bu motivasyonla birlikte Galatasaray'ın elde edeceği şampiyonluk, bir şampiyonluktan daha fazlası haline geldi. İşte 6 maddede belirlenen hedefler...

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