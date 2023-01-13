Giriş Tarihi: 13.01.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 20:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 18. haftasını zirvede 39 puanla kapatan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde başlayan ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Okan Buruk yönetiminde ligde 7'de 7 yapan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında takımdan göndermek istediği isimleri elinden çıkarmanın peşinde. Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'in ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, bu isimlerin yerini dolduracak oyuncular da transfer edilecek. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın yeni transferini resmen duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…