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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…
Giriş Tarihi: 13.01.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 20:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 18. haftasını zirvede 39 puanla kapatan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde başlayan ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Okan Buruk yönetiminde ligde 7'de 7 yapan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında takımdan göndermek istediği isimleri elinden çıkarmanın peşinde. Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'in ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, bu isimlerin yerini dolduracak oyuncular da transfer edilecek. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın yeni transferini resmen duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…

Son dakika haberleri… Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçtiğimiz sezon yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona büyük değişimlerle girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…

Okan Buruk'u takımın başına getiren yeni başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin kadrosunu da bir hayli yeniledi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de son 7 haftayı 7 galibiyetle tamamlayarak inanılmaz bir seri yakaladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…

Son olarak da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmanın peşinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arasının ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Takasla gelecek yıldız isim için resmi açıklama geldi…

İKİ AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve verim alamadığı Haris Seferovic'in devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.

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