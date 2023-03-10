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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon bombası olacaktı! Dünya yıldızı Roberto Firmino yeni takımına karar verdi…
Giriş Tarihi: 10.03.2023 20:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 20:59

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon bombası olacaktı! Dünya yıldızı Roberto Firmino yeni takımına karar verdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, sezona dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak başlamıştı. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Torreira gibi yıldızları transfer eden Aslan, devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Yeni sezonda da bu tip transferlere devam etmek isteyen sarı-kırmızılıların ilk hedefinin Roberto Firmino olduğu söylenmişti. Brezilyalı yıldız ise yeni takımına karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon bombası olacaktı! Dünya yıldızı Roberto Firmino yeni takımına karar verdi…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşattığı hayal kırıklığının ardından kısa sürede toparlanan Galatasaray, yeni yönetimle birlikte şampiyonluk için favori konumunda bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon bombası olacaktı! Dünya yıldızı Roberto Firmino yeni takımına karar verdi…

Sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Aslan, yaz transfer döneminde kadrosuna birçok dünya yıldızını transfer etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon bombası olacaktı! Dünya yıldızı Roberto Firmino yeni takımına karar verdi…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünya yıldızlarıyla güçlenen sarı-kırmızılılar, ligde 13 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon bombası olacaktı! Dünya yıldızı Roberto Firmino yeni takımına karar verdi…

Devre arasında ise yine yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek şampiyonluk hamlesini de yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon bombası olacaktı! Dünya yıldızı Roberto Firmino yeni takımına karar verdi…

Erden Timur ve ekibi bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütürken Galatasaray'ın hedefini Firmino olduğu öğrenildi.

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