Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon bombası olacaktı! Dünya yıldızı Roberto Firmino yeni takımına karar verdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, sezona dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak başlamıştı. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Torreira gibi yıldızları transfer eden Aslan, devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Yeni sezonda da bu tip transferlere devam etmek isteyen sarı-kırmızılıların ilk hedefinin Roberto Firmino olduğu söylenmişti. Brezilyalı yıldız ise yeni takımına karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları…