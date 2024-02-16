Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:35
Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Nefesleri kesen zorlu mücadeleden zaferle ayrılan temsilcimiz, Çekya'da oynanacak rövanş maçına da avantajlı şekilde çıkacak. Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyeti getiren golü atan Mauro Icardi, son düdüğün ardından kimsenin anlam veremediği bir hareketle taraftarlarının aklını karıştırdı. O anlar sosyal medyada çok kez paylaşılırken Mauro Icardi gerçekleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…