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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:35

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Nefesleri kesen zorlu mücadeleden zaferle ayrılan temsilcimiz, Çekya'da oynanacak rövanş maçına da avantajlı şekilde çıkacak. Karşılaşmanın son dakikalarında galibiyeti getiren golü atan Mauro Icardi, son düdüğün ardından kimsenin anlam veremediği bir hareketle taraftarlarının aklını karıştırdı. O anlar sosyal medyada çok kez paylaşılırken Mauro Icardi gerçekleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de macerasına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off turuna gerileyen Aslan, Sparta Prag ile eşleşti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…

Çekya ekibiyle iki zorlu maçın ilkini RAMS Park'ta oynayan sarı-kırmızılı ekip, nefes kesen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…

Kerem Demirbay, Mertens ve Icardi'nin golleriyle kazanan temsilcimiz, rövanş öncesi avantajı elde etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi’den Sparta Prag maçı sonrası olay hareket! O anlara kimse anlam veremedi: Tam galibiyete sevinirken…

Rövanş mücadelesi, 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'de Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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