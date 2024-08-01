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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sır gibi saklanan isimler ortaya çıktı! Aslan'a 1 değil 2 orta saha geliyor
Giriş Tarihi: 01.08.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:19

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sır gibi saklanan isimler ortaya çıktı! Aslan'a 1 değil 2 orta saha geliyor

Galatasaray haberleri: Transferde uzun süren sessizliği sonrası taraftarının tepkisini çeken Galatasaray orta saha takviyesini yapmak için harekete geçti. Dünyaca ünlü birçok yıldızla görüşen Aslan'ın ismi sır gibi saklanan 2 futbolcuyla görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray, İtalya ve Avusturya'dan 2 takviye yapmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sır gibi saklanan isimler ortaya çıktı! Aslan’a 1 değil 2 orta saha geliyor

Galatasaray haberleri: Transferde uzun süren sessizliği sonrası taraftarının tepkisini çeken Galatasaray orta saha takviyesini yapmak için harekete geçti. Dünyaca ünlü birçok yıldızla görüşen Aslan'ın ismi sır gibi saklanan 2 futbolcuyla görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray, İtalya ve Avusturya'dan 2 takviye yapmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sır gibi saklanan isimler ortaya çıktı! Aslan’a 1 değil 2 orta saha geliyor

Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şu ana kadar Batshuayi ve Jelert'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi için ise birçok isimle görüşüyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sır gibi saklanan isimler ortaya çıktı! Aslan’a 1 değil 2 orta saha geliyor

Wendel, Sofyan Amrabat, Nicolas Dominguez gibi isimlerle adı anılan Aslan, buna karşın transfer görüşmelerinde ileri seviyeye gidemedi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sır gibi saklanan isimler ortaya çıktı! Aslan’a 1 değil 2 orta saha geliyor

Scott McTominay ve İlkay Gündoğan ile sözlü olarak anlaşmaya varan Galatasaray; Manchester United ve Barcelona ile pazarlık masasında...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sır gibi saklanan isimler ortaya çıktı! Aslan’a 1 değil 2 orta saha geliyor

Öte yandan Juventus'tan ayrılan Adrien Rabiot'a da 3 yıllık maaş ve imza parası dahil 30 milyon Euro teklif edildiği iddia edildi.

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