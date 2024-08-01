Giriş Tarihi: 01.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
16:19
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sır gibi saklanan isimler ortaya çıktı! Aslan'a 1 değil 2 orta saha geliyor
Galatasaray haberleri: Transferde uzun süren sessizliği sonrası taraftarının tepkisini çeken Galatasaray orta saha takviyesini yapmak için harekete geçti. Dünyaca ünlü birçok yıldızla görüşen Aslan'ın ismi sır gibi saklanan 2 futbolcuyla görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray, İtalya ve Avusturya'dan 2 takviye yapmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...