Giriş Tarihi: 19.08.2022 21:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
21:57
Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Hangikredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Giresunspor maçına göre tek değişiklikle sahaya çıkarken, maçın hemen başında Seferovic'in kaçırdığı pozisyon taraftarı çılgına çevirdi. İsviçreli golcü, sarı-kırmızılıları taraftarların sosyal medyada sert tepkisiyle karşılaştı. İşte ayrıntılar...