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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!
Giriş Tarihi: 19.08.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 21:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Hangikredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Giresunspor maçına göre tek değişiklikle sahaya çıkarken, maçın hemen başında Seferovic'in kaçırdığı pozisyon taraftarı çılgına çevirdi. İsviçreli golcü, sarı-kırmızılıları taraftarların sosyal medyada sert tepkisiyle karşılaştı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Hangikredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Giresunspor maçına göre tek değişiklikle sahaya çıkarken, maçın hemen başında Seferovic'in kaçırdığı pozisyon taraftarı çılgına çevirdi. İsviçreli golcü, sarı-kırmızılıları taraftarların sosyal medyada sert tepkisiyle karşılaştı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!

Süper Lig'in 3. haftasında Hangikredi Ümraniyespor'la karşılaşan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Haris Seferovic, kaçırdığı pozisyonla sarı-kırmızılı taraftarları şoke etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Bitexen Giresunspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!

Ligin 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic 11'i ile çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ümraniyespor - Galatasaray maçında Seferovic inanılmazı başardı, taraftar çılgına döndü!

CICALDAU KULÜBEDE

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Dries Mertens, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Kazımcan Karataş görev bekledi.

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