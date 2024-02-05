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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:09

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trenyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Sacha Boey ve Cedric Bakambu'nun transferlerinden kasasına yüksek rakamlar koyan sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği sürüyor. Bir yandan da eksik bölgelere transfer yaparak Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Aslan'ın 3 yıldızı için daha Avrupa devleri harekete geçti. Cimbom, 35 milyon Euro'luk dev bir rakamı daha kasasına koymaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...

Trenyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...

Yıldız oyuncusu Sacha Boey ve Cedric Bakambu'nun transferlerinden kasasına yüksek rakamlar koyan sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği sürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...

Bir yandan da eksik bölgelere transfer yaparak Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Aslan'ın 3 yıldızı için daha Avrupa devleri harekete geçti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...

Cimbom, 35 milyon Euro'luk dev bir rakamı daha kasasına koymaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan’a 35 milyon Euro daha! Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper...

OKAN BURUK ASLA VAZGEÇEMEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, yapılan yabancı yıldız transferlerine rağmen (Davinson Sanchez, Zaha, Tete, Ziyech) Abdülkerim ve Kerem'den vazgeçmedi, jokeri Barış Alper'i ilk 11'e monte etti.

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