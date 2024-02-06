Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray akılalmaz transferde sona geldi! Tüm dünya Cimbom’u konuşacak: Yer yerinden oynayacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 2. sırada yer alıyor. Ara transfer döneminde art arda bombalar patlatan sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya artık çok yakın. İşte tüm dünyanın Cimbom'a transferini konuşacağı o yıldız futbolcu ve tüm detaylar...