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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray akılalmaz transferde sona geldi! Tüm dünya Cimbom'u konuşacak: Yer yerinden oynayacak...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 18:03

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray akılalmaz transferde sona geldi! Tüm dünya Cimbom'u konuşacak: Yer yerinden oynayacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 2. sırada yer alıyor. Ara transfer döneminde art arda bombalar patlatan sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya artık çok yakın. İşte tüm dünyanın Cimbom'a transferini konuşacağı o yıldız futbolcu ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray akılalmaz transferde sona geldi! Tüm dünya Cimbom’u konuşacak: Yer yerinden oynayacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 2. sırada yer alıyor. Ara transfer döneminde art arda bombalar patlatan sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya artık çok yakın. İşte tüm dünyanın Cimbom'a transferini konuşacağı o yıldız futbolcu ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray akılalmaz transferde sona geldi! Tüm dünya Cimbom’u konuşacak: Yer yerinden oynayacak...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde de sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray akılalmaz transferde sona geldi! Tüm dünya Cimbom’u konuşacak: Yer yerinden oynayacak...

Son olarak zorlu Samsunspor deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray akılalmaz transferde sona geldi! Tüm dünya Cimbom’u konuşacak: Yer yerinden oynayacak...

Bu sezon ligde toplamda 24 maça çıkan Okan Buruk ve öğrencileri; 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Aslan, lider Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray akılalmaz transferde sona geldi! Tüm dünya Cimbom’u konuşacak: Yer yerinden oynayacak...

Ayrıca Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu sezon iyi işler başaran RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

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