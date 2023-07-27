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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Nelsson şoku! Tottenham'a transferi...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:57

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Nelsson şoku! Tottenham'a transferi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluğu yeniden göğüslemek için kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yıldız isimleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Şimdiye kadar Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Zaha transferlerini açıklayan Cimbom'da Nelsson şoku yaşanıyor. Ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu, son oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da performansıyla eleştirildi. Peki, Nelsson transfer olacak mı? İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Nelsson şoku! Tottenham’a transferi...

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Nelsson şoku! Tottenham’a transferi...

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu yeniden göğüslemek için kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yıldız isimleri bir bir açıklamaya devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Nelsson şoku! Tottenham’a transferi...

Şimdiye kadar Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Zaha transferlerini açıklayan Cimbom'da Nelsson şoku yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Nelsson şoku! Tottenham’a transferi...

Ayrılması gündemde olan yıldız oyuncu, son oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da performansıyla eleştirildi. Peki, Nelsson transfer olacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Nelsson şoku! Tottenham’a transferi...

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile Litvanya'da 2-2 berabere kalan G.Saray'da sonuç hayal kırıklığı yaratırken, savunmadaki sorun dikkat çekti.

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