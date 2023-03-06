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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaraylı oyuncuya dev talip! Milli yıldızın yanına gidiyor...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 17:51

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaraylı oyuncuya dev talip! Milli yıldızın yanına gidiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendirdi. Ara transfer döneminin bitmesiyle gözler lige ve yaz transfer dönemine çevrildi. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarına başladı. Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımdaki isimlere de teklifler geliyor. Bununla birlikte Aslan'ın yıldız oyuncusuna milli futbolcumuzun da formasını giydiği dev kulüp talip oldu. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaraylı oyuncuya dev talip! Milli yıldızın yanına gidiyor...

Lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaraylı oyuncuya dev talip! Milli yıldızın yanına gidiyor...

Devre arası transfer döneminin bitmesiyle gözler lige ve yaz transfer dönemine çevrildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaraylı oyuncuya dev talip! Milli yıldızın yanına gidiyor...

Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarına başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaraylı oyuncuya dev talip! Milli yıldızın yanına gidiyor...

Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımdaki isimlere de teklifler geliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaraylı oyuncuya dev talip! Milli yıldızın yanına gidiyor...

Bununla birlikte Aslan'ın yıldız oyuncusuna milli futbolcumuzun da formasını giydiği dev kulüp talip oldu. İşte detaylar...

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