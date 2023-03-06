Giriş Tarihi: 06.03.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 17:51

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaraylı oyuncuya dev talip! Milli yıldızın yanına gidiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendirdi. Ara transfer döneminin bitmesiyle gözler lige ve yaz transfer dönemine çevrildi. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için de çalışmalarına başladı. Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımdaki isimlere de teklifler geliyor. Bununla birlikte Aslan'ın yıldız oyuncusuna milli futbolcumuzun da formasını giydiği dev kulüp talip oldu. İşte detaylar...