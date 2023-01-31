Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:00

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın son bombası! Bu transfer ortalığı karıştıracak...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır üst üste kazanan ve liderliğini koruyan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Yabancı kontejanını açmak isteyen Aslan, Van Aanholt'u PSV'ye Haris Seferovic'i ise Kasımpaşa'ya kiraladı. Bu kontejanı doldurmak isteyen Galatasaray, ortalığı karıştıracak bir transfere daha imza atmayı planlıyor. Cimbom, bu transferler çok ses getirecek. İşte o dünya yıldızı ve tüm detaylar...