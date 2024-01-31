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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey sonrası bomba patladı! Barış Alper Yılmaz İngiliz devine...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:55

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey sonrası bomba patladı! Barış Alper Yılmaz İngiliz devine...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer etti. Cimbom, eksik bölgelerine arayışlarını sürdürürken, bir bomba haber daha geldi. Gelen habere göre; İngiliz devi şu sıralar performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte dev transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey sonrası bomba patladı! Barış Alper Yılmaz İngiliz devine...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey sonrası bomba patladı! Barış Alper Yılmaz İngiliz devine...

Ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer etti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey sonrası bomba patladı! Barış Alper Yılmaz İngiliz devine...

Cimbom, eksik bölgelerine arayışlarını sürdürürken, bir bomba haber daha geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey sonrası bomba patladı! Barış Alper Yılmaz İngiliz devine...

Gelen habere göre; İngiliz devi şu sıralar performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte dev transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sacha Boey sonrası bomba patladı! Barış Alper Yılmaz İngiliz devine...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar ara transferde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirme hedefinde.

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