Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:00

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk geldi operasyon başladı! İşte Aslan'ın yeni starları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Derbi sonrası Nef Stadyumu'nda inanılmaz bir şölen yaşanırken, futbolcular ve taraftarlar da çok eğlendi. Tüm bu kutlamalar sonrası yönetim, yeni sezon planlaması için düğmeye bastı. Cimbom, kadrosundaki yıldızlar için planlamasını sürdürürken, kadroya katılacak yeni starları da belirledi. İşte görüşmelerdeki son detaylar ve o isimler...