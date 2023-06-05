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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk geldi operasyon başladı! İşte Aslan'ın yeni starları...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:00

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk geldi operasyon başladı! İşte Aslan'ın yeni starları...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Derbi sonrası Nef Stadyumu'nda inanılmaz bir şölen yaşanırken, futbolcular ve taraftarlar da çok eğlendi. Tüm bu kutlamalar sonrası yönetim, yeni sezon planlaması için düğmeye bastı. Cimbom, kadrosundaki yıldızlar için planlamasını sürdürürken, kadroya katılacak yeni starları da belirledi. İşte görüşmelerdeki son detaylar ve o isimler...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk geldi operasyon başladı! İşte Aslan’ın yeni starları...

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk geldi operasyon başladı! İşte Aslan’ın yeni starları...

Derbi sonrası Nef Stadyumu'nda inanılmaz bir şölen yaşanırken, futbolcular ve taraftarlar da çok eğlendi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk geldi operasyon başladı! İşte Aslan’ın yeni starları...

Tüm bu kutlamalar sonrası yönetim, yeni sezon planlaması için düğmeye bastı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk geldi operasyon başladı! İşte Aslan’ın yeni starları...

Cimbom, kadrosundaki yıldızlar için planlamasını sürdürürken, kadroya katılacak yeni starları da belirledi. İşte görüşmelerdeki son detaylar ve o isimler...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonluk geldi operasyon başladı! İşte Aslan’ın yeni starları...

ICARDI AYRILACAK MI?

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımda kalması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden başkan Dursun Özbek, "Icardi sevgisini kutlamalarda gördünüz. Herkesin çok sevdiği, son derece beyefendi, Galatasaray'ı seven ve büyük bir golcü. Biz de Galatasaray'da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bütün gücümüzle bunun peşindeyiz. İnşallah iyi bir sonuca ulaşırız" diye konuştu.

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