Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, devre arasında yabancı futbolcu takviyesi yapmak için kolları sıvadı ancak kontenjan doluluğu sarı-kırmızılıların önüne engel oldu. Patrick van Aanholt ve Seferovic ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir ismin ayrılığı için karar çıktı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...