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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, sözleşmesi dondurulacak...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 14:53

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, sözleşmesi dondurulacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, devre arasında yabancı futbolcu takviyesi yapmak için kolları sıvadı ancak kontenjan doluluğu sarı-kırmızılıların önüne engel oldu. Patrick van Aanholt ve Seferovic ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir ismin ayrılığı için karar çıktı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, sözleşmesi dondurulacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, devre arasında yabancı futbolcu takviyesi yapmak için kolları sıvadı ancak kontenjan doluluğu sarı-kırmızılıların önüne engel oldu. Patrick van Aanholt ve Seferovic ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir ismin ayrılığı için karar çıktı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, sözleşmesi dondurulacak...

Galatasaray, sezon başındaki gibi devre arasında da yabancı futbolcu takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, sözleşmesi dondurulacak...

Sarı-kırmızılılarda Fredrik Midtsjö'ye eski kulübü AZ Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, sözleşmesi dondurulacak...

AZ Alkmaar, eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü kiralık olarak Galatasaray'dan istemişti. Yönetim, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü almış ve Hollanda ekibinin teklifi reddedilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında gelmişti, sözleşmesi dondurulacak...

Okan Buruk'un, 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan memnun olduğu, futbolcunun da Galatasaray'da mutlu olması sebebiyle transfer veto edilmişti.

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