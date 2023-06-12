Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek hamle! Fenerbahçe’nin elinden kapıyorlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, transfer için birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sol bek için gündemine Liverpool'dan Konstantinos Tsimikas ve Juventus'tan Alex Sandro'yu alan sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde bu isimlerle de temasa geçecek. Bu gelişmeler sonrasında Galatasaray, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldıza sözleşme teklif etti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...