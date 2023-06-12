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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek hamle! Fenerbahçe'nin elinden kapıyorlar...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 15:24

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek hamle! Fenerbahçe'nin elinden kapıyorlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, transfer için birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sol bek için gündemine Liverpool'dan Konstantinos Tsimikas ve Juventus'tan Alex Sandro'yu alan sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde bu isimlerle de temasa geçecek. Bu gelişmeler sonrasında Galatasaray, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldıza sözleşme teklif etti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek hamle! Fenerbahçe’nin elinden kapıyorlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, transfer için birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sol bek için gündemine Liverpool'dan Konstantinos Tsimikas ve Juventus'tan Alex Sandro'yu alan sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde bu isimlerle de temasa geçecek. Bu gelişmeler sonrasında Galatasaray, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldıza sözleşme teklif etti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek hamle! Fenerbahçe’nin elinden kapıyorlar...

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek hamle! Fenerbahçe’nin elinden kapıyorlar...

Önceliği Rashica ve Icardi'nin bonservislerini almaya veren sarı-kırmızılılar, iki yıldız için çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek hamle! Fenerbahçe’nin elinden kapıyorlar...

Sol beke de takviye yapacak Galatasaray, Liverpool'un Yunan yıldızı Konstantinos Tsimikas'la ilgilenmeye başlamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek hamle! Fenerbahçe’nin elinden kapıyorlar...

2025 yılına kadar kontratı bulunan Yunan oyuncu için kısa sürede görüşmelerin başlaması bekleniyordu.

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