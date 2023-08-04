Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
07:01
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen ve Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşen Galatasaray, bu eşleşmenin hazırlıklarına başladı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer dönemi başladığından beri çaba harcadığı Milot Rashica ile temaslarını sürdürüyordu. Orta saha için gündeme son olarak Youssouf Fofana gelirken, Zalgiris maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hakkında birçok iddia gündeme gelen Nicolo Zaniolo için karar verildi. İşte tüm ayrıntılar...