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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...
Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 07:01

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen ve Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşen Galatasaray, bu eşleşmenin hazırlıklarına başladı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transfer dönemi başladığından beri çaba harcadığı Milot Rashica ile temaslarını sürdürüyordu. Orta saha için gündeme son olarak Youssouf Fofana gelirken, Zalgiris maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hakkında birçok iddia gündeme gelen Nicolo Zaniolo için karar verildi. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...

Zalgiris maçında sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Nicolo Zaniolo için Galatasaray'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...

Zalgiris'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu geçen Galatasaray, 3. ön eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana maçlarının hazırlıklarına başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...

Rövanşta zorlanmasına karşın rakibini devirmeyi başaran Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...

Zalgiris rövanşında kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo için hocası Okan Buruk tarafından sakatlık açıklaması yapıldı ancak ortaya atılan transfer iddiaları akıllarda soru işareti bıraktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray Zaniolo kararını verdi! Zalgiris maçı öncesi farklı iddialar ortaya atılmıştı...

Salı akşamı gerçekleşen son taktik antrenmanda şut çalışan Zaniolo, kendisini zorlayınca kasığında ağrı hissetti.

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