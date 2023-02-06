Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
10:51
Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu'ndan hakem isyanı! "Bu maçları kim yönetecek?"
Son dakika haberleri: Süper Lig'de 23. haftada lider Galatasaray evinde Trabzonspor'u 1. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. 12 maç üst üste kazanmayı başaran Galatasaray maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen karşılaşmayla ilgili çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...