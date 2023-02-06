Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu'ndan hakem isyanı! "Bu maçları kim yönetecek?"

Galatasaray'da 8+3'ün torpillisi Barış Alper Yılmaz'ın problemi çalışarak geçecek gibi değil. Ne top tekniği ne de oyun zekası, onu bir kanat oyuncusu yapmaya yetmiyor. Diğer kanatta da Kerem iç kulvara kaçınca Okan Buruk'un takımı Dubois'le yeterince yüklenemedi.

Beraberlik golü yine İcardi'nin zekası, çabuk ayaklarından gelen asist ve Mertens'in vuruşu ile geldi. Trabzonspor'un ilk yarıda uzun oynadığı topların geri dönüşünün kalesinde tehlike yaratacağını bile bile bu oyunu sürdürmesi Galatasaray'a fazla zorluk çıkarmadı.