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Haberler Galeri Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu'ndan hakem isyanı! "Bu maçları kim yönetecek?"
Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:51

Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu'ndan hakem isyanı! "Bu maçları kim yönetecek?"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 23. haftada lider Galatasaray evinde Trabzonspor'u 1. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. 12 maç üst üste kazanmayı başaran Galatasaray maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen karşılaşmayla ilgili çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu’ndan hakem isyanı! Bu maçları kim yönetecek?

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftada Galatasaray evinde Trabzonspor'u Mertens ve Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 12. galibiyetini aldı. Trabzonspor, 12. saniyede Maxi Gomez'in golüyle 1-0 öne geçmişti... Galatasaray maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı.

Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu’ndan hakem isyanı! Bu maçları kim yönetecek?

SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu’ndan hakem isyanı! Bu maçları kim yönetecek?

BÜLENT TİMURLENK: MUTLU AMA BURUK...

Son üç deplasmanında kalesinde 13 gol görüp, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor'un dibe vurmuş öz güveninin geri gelmesi için 12 saniye yetti… Muslera, geçmişte de yanlış pas tercihlerini yapmıştı. Baskı altındaki Torreira'ya oynayınca kısa kalan pası Trabzonspor affetmedi.

İyi zemin ama buz gibi soğuk hava ve kar yağışı altında ligin son şampiyonuna 1-0 geride başlıyorsanız işiniz Ümraniye maçından zordur.

Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu’ndan hakem isyanı! Bu maçları kim yönetecek?

Galatasaray'da 8+3'ün torpillisi Barış Alper Yılmaz'ın problemi çalışarak geçecek gibi değil. Ne top tekniği ne de oyun zekası, onu bir kanat oyuncusu yapmaya yetmiyor. Diğer kanatta da Kerem iç kulvara kaçınca Okan Buruk'un takımı Dubois'le yeterince yüklenemedi.

Beraberlik golü yine İcardi'nin zekası, çabuk ayaklarından gelen asist ve Mertens'in vuruşu ile geldi. Trabzonspor'un ilk yarıda uzun oynadığı topların geri dönüşünün kalesinde tehlike yaratacağını bile bile bu oyunu sürdürmesi Galatasaray'a fazla zorluk çıkarmadı.

Son dakika: G.Saray- Erman Toroğlu’ndan hakem isyanı! Bu maçları kim yönetecek?

"BURUK'TAN BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER GELDİ"

46'da Buruk'tan beklenen değişiklikler geldi, meyvesini de Yunus'un kazandırdığı penaltı ile çabuk aldılar. 2-1 öne geçince Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki oyun planına geçti. Önde baskıyı kaldırıp, geçiş hücumlarıyla Trabzonspor kalesini zorladıklarında Uğurcan kalesinde devleşti. Tüm eksikleri ve kadro kapasitesiyle Trabzonspor'un yapabildiği bu. Bakasetas ve Uğurcan'la direndiler, İcardi bir asist, bir penaltı, 3 nefis servisle yine maçı çözen adam. 12 maçlık serinin sevinci elbette Muslera'nın sakatlanmasının hüznünün ardında.

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