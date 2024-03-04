Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu

ANCELOTTİ: ARDA ANLAMASA DA OLUR!

Arda Güler, 25 Şubat'ta oynanan Real Madrid - Sevilla karşılaşmasının son anlarında ise oyuna girmek için kenara gelmişti. Ancak o esnada Luka Modric'în gol atması, Carlo Ancelotti'nin fikrini değiştirmesine neden oldu.