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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu
Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 13:44

Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Arda Güler'in transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli futbolcumuz Real Madrid'in Sevilla maçında oyuna girecekken gelen gol sonrası kulübede kalınca adeta yıkılmıştı. Ancelotti'nin maç sonrası umursamaz tavrıyla çileden çıkan Arda Güler'in yeni adresi ve sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu

Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Arda Güler'in transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli futbolcumuz Real Madrid'in Sevilla maçında oyuna girecekken gelen gol sonrası kulübede kalınca adeta yıkılmıştı. Ancelotti'nin maç sonrası umursamaz tavrıyla çileden çıkan Arda Güler'in yeni adresi ve sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'daki kariyerine hayal ettiği gibi başlayamadı. 19 yaşındaki süper solak, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den istediği süreyi bir türlü alamadı.

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Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu

2023'ün temmuz ayında Real'e imza atan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı erken form tutmayı başaramadı. A Millî Takım'ın yıldızı tedavilerle uğraşırken takım arkadaşları çoktan sezona hazırdı. Bu durum, Arda'nın 2023-24 sezonuna girişini geciktirdi. İyileştikten sonra antrenmanlara dönen Arda Güler, 2023'te Real Madrid formasını sırtına geçiremedi.

Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu

2024'te tamamen hazır hale gelen Arda, ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası'nda oynanan Arandina karşılaşmasında çıktı. Yıldız futbolcu bugüne kadar toplamda 92 dakika süre alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı. Arda Güler, Real Madrid'in Valencia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada da kadrodaydı. Ancak 19 yaşındaki yıldız, 2-2 sona eren mücadelede süre alamadı.

Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu

ANCELOTTİ: ARDA ANLAMASA DA OLUR!

Arda Güler, 25 Şubat'ta oynanan Real Madrid - Sevilla karşılaşmasının son anlarında ise oyuna girmek için kenara gelmişti. Ancak o esnada Luka Modric'în gol atması, Carlo Ancelotti'nin fikrini değiştirmesine neden oldu.

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