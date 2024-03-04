Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
13:44
Son dakika haberi: Arda Güler yeni takımına imzayı atıyor! Sözleşme detayları bile belli oldu
Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Arda Güler'in transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli futbolcumuz Real Madrid'in Sevilla maçında oyuna girecekken gelen gol sonrası kulübede kalınca adeta yıkılmıştı. Ancelotti'nin maç sonrası umursamaz tavrıyla çileden çıkan Arda Güler'in yeni adresi ve sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...