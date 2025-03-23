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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...
Giriş Tarihi: 23.03.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:12

Son dakika haberi: Beşiktaş'a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...

Son dakika haberi: Sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer'e gelecek sezon daha etkili bir kadro vermek isterken bir yandan da yerli kalitesini arttırmayı planlıyor. Buna göre siyah-beyazlıların gündemine yeni bir isim geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...

Bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş, sezonu hayal kırıklığıyla geçirdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...

Serdal Adalı ve kurmayları yeni sezonda ise Solskjaer'e daha güçlü bir kadro emanet etmek istiyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...

MALİYETİ YÜKSEK OYUNCULARLA VEDALAŞILACAK

Kara Kartal, bir yandan maliyeti yüksek ve takıma katkı sağlayamayan yabancı oyuncular ile yollarını ayırmaya çalışırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeyi planlıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...

Buna göre siyah-beyazlıların milli yıldızı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...

SALİH ÖZCAN ATAĞI

Beşiktaş, Almanya Bundesliga temsilcisi Dortmund'un tecrübeli ön liberosu Salih Özcan ile ilgileniyor.