Son dakika haberi: Beşiktaş’a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...

MALİYETİ YÜKSEK OYUNCULARLA VEDALAŞILACAK

Kara Kartal, bir yandan maliyeti yüksek ve takıma katkı sağlayamayan yabancı oyuncular ile yollarını ayırmaya çalışırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeyi planlıyor.