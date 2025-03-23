Giriş Tarihi: 23.03.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
14:12
Son dakika haberi: Beşiktaş'a yerli takviyesi! Milli yıldız için harekete geçildi...
Son dakika haberi: Sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer'e gelecek sezon daha etkili bir kadro vermek isterken bir yandan da yerli kalitesini arttırmayı planlıyor. Buna göre siyah-beyazlıların gündemine yeni bir isim geldi. İşte detaylar...