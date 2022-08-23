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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! "Onun için son şans"
Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:00

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! "Onun için son şans"

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş, son maçında Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Maçta Salih Uçan ve Nkoudou'nun performansı sonra taraftarın beğenisini kazandı. Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken Salih Uçan için SABAH Spor yazarları çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Salih Uçan'ın yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. İşte o sözler...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! Onun için son şans

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana yeterli verim alınamayan, birkaç hafta öncesine kadar ise takımdan ayrılması gündemde olan Georges-Kevin N'Koudou ile birlikte, geçen sezon transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayınca ikinci yarı Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan da küllerinden doğdu.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! Onun için son şans

SALİH UÇAN'IN GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞÜNDE AZ TATİL, ÇOK ÇALIŞMA YATIYOR

Sezona harika başlangıç yapan Salih, iki maç üst üste vitesi artırarak devam etti. Alanya karşısında golle tanışan, Karagümrük maçında da harika bir asist yapan deneyimli oyuncu, ortaya koyduğu futbolla herkesi kendine hayran bıraktı. Salih'in güçlü geri dönüşünün arkasında ise az tatil, çok çalışma yatıyor

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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! Onun için son şans

TEKNİK EKİBİN ELİ RAHATLADI

Geride kalan sezonun bitiminin ardından sadece 1 hafta tatil yapan 28 yaşındaki futbolcu, sonrasında yeni sezon kamp hazırlıklarına güçlü başlamak ve teknik direktör Valerien İsmael'i etkilemek için yaklaşık 25 gün bireysel olarak çalıştı. Kendisine özel bir antrenör tutan Salih, memleketi Muğla'da yürüttüğü detoks kampında da diyetisyen önerileriyle beslenmesini düzenledi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! Onun için son şans

"SALİH KENDİSİNE ÖZ GÜVEN DEPOLADI"

Uyku konusunda da uzmanlardan yardım alan tecrübeli oyuncu, hem fiziksel hem de mental olarak kendisine öz güven depoladı. Salih Uçan'ı kazanmayı takım için kritik olarak gören yönetim ve teknik ekip de deneyimli ismin performansından oldukça mutlu. Hem takıma sağladığı performans katkısı hem de yerli kuralında teknik ekibi rahatlattı

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! Onun için son şans

SABAH SPOR'DAKİ RÖPORTAJINA İDDİASINI ORTAYA KOYMUŞTU

Salih, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada öz güvenini vurgularken, sezon öncesi kampında SABAH Spor'a verdiği röportajda, "Burası Beşiktaş, çok önemli oyuncular var ama ben de Salih Uçan'ım" demiş ve adeta taraftarlara bugünleri müjdelemişti.

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