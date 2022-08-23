Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
11:00
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! "Onun için son şans"
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş, son maçında Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Maçta Salih Uçan ve Nkoudou'nun performansı sonra taraftarın beğenisini kazandı. Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken Salih Uçan için SABAH Spor yazarları çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Salih Uçan'ın yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. İşte o sözler...