SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı yıldız oyuncu için çok çarpıcı sözler! "Onun için son şans"

"SALİH KENDİSİNE ÖZ GÜVEN DEPOLADI"

Uyku konusunda da uzmanlardan yardım alan tecrübeli oyuncu, hem fiziksel hem de mental olarak kendisine öz güven depoladı. Salih Uçan'ı kazanmayı takım için kritik olarak gören yönetim ve teknik ekip de deneyimli ismin performansından oldukça mutlu. Hem takıma sağladığı performans katkısı hem de yerli kuralında teknik ekibi rahatlattı