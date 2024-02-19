Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:57
Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma'yı resmen açıkladı! Cenk Tosun'dan şok istek...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Quaresma bombasını duyururken, Takımda beklentilerin altında kalan Cenk Tosun, yönetimden şok bir istekte bulundu. İşte Beşiktaş'ta yaşananlara dair tüm detaylar...