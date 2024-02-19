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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma'yı resmen açıkladı! Cenk Tosun'dan şok istek...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:57

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma'yı resmen açıkladı! Cenk Tosun'dan şok istek...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Quaresma bombasını duyururken, Takımda beklentilerin altında kalan Cenk Tosun, yönetimden şok bir istekte bulundu. İşte Beşiktaş'ta yaşananlara dair tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma’yı resmen açıkladı! Cenk Tosun’dan şok istek...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş bugün evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma’yı resmen açıkladı! Cenk Tosun’dan şok istek...

Son maçında Kayserispor ile berabere kalan Kartal, bu maçı kazanmak ve çıkış yakalamak istiyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma’yı resmen açıkladı! Cenk Tosun’dan şok istek...

ABOUBAKAR GERİ DÖNDÜ

Bugünkü Konyaspor maçında Aboubakar'ı 11'de sahaya sürmeyi düşünen Portekizli çalıştırıcı, planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcunun 2. yarıda oyuna girmesi bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma’yı resmen açıkladı! Cenk Tosun’dan şok istek...

"BANA 1 HAFTA SÜRE VER"

Portekizli çalıştırıcı, talebesine, "Hazır mısın? Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Kamerunlu forvet ise "Vücudum yavaş yavaş toplarlanıyor. Şu an tam hazır değilim. 1 haftaya daha ihtiyacım var" karşılığını verdi. Aboubakar'ı Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürmek isteyen deneyimli hoca, aldığı cevap nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma’yı resmen açıkladı! Cenk Tosun’dan şok istek...

Ara transfer döneminde kadrosunu Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muçi ile güçlendiren Beşiktaş'ta sezon sonunda yolların ayrılacağı isimler de netleşiyor. Bu oyunculardan bir tanesi de Cenk Tosun oldu.

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