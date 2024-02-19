Son dakika Beşiktaş haberi: Samet Aybaba Quaresma’yı resmen açıkladı! Cenk Tosun’dan şok istek...

"BANA 1 HAFTA SÜRE VER"

Portekizli çalıştırıcı, talebesine, "Hazır mısın? Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Kamerunlu forvet ise "Vücudum yavaş yavaş toplarlanıyor. Şu an tam hazır değilim. 1 haftaya daha ihtiyacım var" karşılığını verdi. Aboubakar'ı Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürmek isteyen deneyimli hoca, aldığı cevap nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı.