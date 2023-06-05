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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 21:18

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile özellikle ligin 2. yarısında yükselen bir form grafiği sergileyen siyah-beyazlı kulüp, her ne kadar şampiyon olamasa da bir sonraki sezona umutla bakıyor. Bu doğrultuda kadro planlamasına devam eden Güneş, herkesin şaşıracağı 5 yıldız futbolcunun biletini kesti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, art arda alınan kötü sonuçların ardından göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı ile özellikle ligin 2. yarısında yükselen bir form grafiği sergileyen siyah-beyazlı kulüp, her ne kadar şampiyon olamasa da bir sonraki sezona umutla bakıyor. Bu doğrultuda kadro planlamasına devam eden Güneş, herkesin şaşıracağı 5 yıldız futbolcunun biletini kesti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın yerine gelen Valerien Ismael, Beşiktaş'ta çok kalıcı olmadı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Bu sezonun başlangıcında üst üste kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı takım, Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Kara Kartal, daha önce 2 sene şampiyonluk yaşadığı Şenol Güneş'i takımın başına getireren büyük bir çıkışa imza attı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yaprak dökümü başladı! Şenol Güneş 5 yıldızın biletini kesti...

Şenol Güneş önderliğinde bu sezon ligde 22 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 52 puan toplayan tecrübeli çalıştırıcı, bu maçlarda 2.36 maç başı puan ortalaması yakaladı.

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