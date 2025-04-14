Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
12:04
Son dakika haberi: Burak Yılmaz'ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ''Nasıl konuşuyorsun lan sen"
Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Kayseri ile oynadıkları deplasmanda bir taraftarın Fenerbahçe ile oynadıkları maç için imalı bir laf söylemesi üzerine sinirden çılgına döndü. Yılmaz, taraftara sert sözlerle tepki gösterirken, yanındakiler Burak Yılmaz'ı zor sakinleştirdi. İşte haberin detayları…