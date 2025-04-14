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Haberler Galeri Son dakika haberi: Burak Yılmaz'ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ''Nasıl konuşuyorsun lan sen"
Giriş Tarihi: 14.04.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:04

Son dakika haberi: Burak Yılmaz'ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ''Nasıl konuşuyorsun lan sen"

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Kayseri ile oynadıkları deplasmanda bir taraftarın Fenerbahçe ile oynadıkları maç için imalı bir laf söylemesi üzerine sinirden çılgına döndü. Yılmaz, taraftara sert sözlerle tepki gösterirken, yanındakiler Burak Yılmaz'ı zor sakinleştirdi. İşte haberin detayları…

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Son dakika haberi: Burak Yılmaz’ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ’’Nasıl konuşuyorsun lan sen

Süper Lig'in 31.haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olurken, maç sonu bir taraftar ile teknik direktör Burak Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz’ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ’’Nasıl konuşuyorsun lan sen

Lacivert beyazlılar, ev sahibi takımın 61. dakikada Hosseini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 76'da Cardoso'nun golüne engel olamadı.

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Son dakika haberi: Burak Yılmaz’ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ’’Nasıl konuşuyorsun lan sen

Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten sarı-kırmızılı takım, altın değerinde galibiyet alırken Kasımpaşa 39 puanda kaldı.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz’ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ’’Nasıl konuşuyorsun lan sen

İMALI SÖZLER ÇILDIRTTI

Lacivert beyazlı futbolcular ve teknik heyet takım otobüsüne binerken bir taraftarın Fenerbahçe maçıyla ilgili imalı bir laf atması Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz'ı çıldırttı.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz’ı çılgına döndüren Fenerbahçe sözleri: ’’Nasıl konuşuyorsun lan sen

"NE DEMEK İSTİYORSUN SEN?"

Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı.