Son dakika haberi: Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Sosyal medya karıştı: "Madem oynatmayacaktın..."

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından kadroya girmeye başlamıştı. Milli yıldıza yeteri kadar süre vermediği için hem Türk hem de İspanyol futbolseverler tarafından eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Don Carlo Ancelotti konu hakkında flaş bir açıklamaya imza attı ve sosyal medya yine karıştı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...