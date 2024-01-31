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Haberler Galeri Son dakika haberi: Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Sosyal medya karıştı: "Madem oynatmayacaktın..."
Giriş Tarihi: 31.01.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 18:35

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti'den flaş Arda Güler sözleri! Sosyal medya karıştı: "Madem oynatmayacaktın..."

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından kadroya girmeye başlamıştı. Milli yıldıza yeteri kadar süre vermediği için hem Türk hem de İspanyol futbolseverler tarafından eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Don Carlo Ancelotti konu hakkında flaş bir açıklamaya imza attı ve sosyal medya yine karıştı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti’den flaş Arda Güler sözleri! Sosyal medya karıştı: Madem oynatmayacaktın...

Son dakika haberi: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından kadroya girmeye başlamıştı. Milli yıldıza yeteri kadar süre vermediği için hem Türk hem de İspanyol futbolseverler tarafından eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Don Carlo Ancelotti konu hakkında flaş bir açıklamaya imza attı ve sosyal medya yine karıştı. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti’den flaş Arda Güler sözleri! Sosyal medya karıştı: Madem oynatmayacaktın...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler gösterdiği performanstan sonra Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

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Son dakika haberi: Carlo Ancelotti’den flaş Arda Güler sözleri! Sosyal medya karıştı: Madem oynatmayacaktın...

Bu transferden 20+10 milyon Euro bonservis bedeli kazanan sarı-lacivertli ekip, kasasını doldurup taşırmıştı.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti’den flaş Arda Güler sözleri! Sosyal medya karıştı: Madem oynatmayacaktın...

SANCILI GÜNLER GERİDE KALDI

İspanyol devine transfer olduktan sonra art arda sakatlıklar yaşayan 18 yaşındaki oyuncu, uzun zaman sonra kadroya girmeyi başarmıştı.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti’den flaş Arda Güler sözleri! Sosyal medya karıştı: Madem oynatmayacaktın...

Arda Güler'i kadroya alsa da ilk 11'de şans vermeyen ve çoğu zaman son anlarda oyuna alan Teknik Direktör Carlo Ancelotti eleştirlerin odağı olmuştu.

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