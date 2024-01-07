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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe için ne Stefan Savic ne Simon Kjaer! Dünya futbol efsanesi Kadıköy yolcusu...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 18:26

Son dakika haberi: Fenerbahçe için ne Stefan Savic ne Simon Kjaer! Dünya futbol efsanesi Kadıköy yolcusu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 47'ye yükseltti ve haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekipte daha önce Stefan Savic ve Simon Kjaer'in isimleri gündeme gelmişti. Ancak İtalyan basını öyle bir iddiayı ortaya attı ki yer yerinden oynadı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe için ne Stefan Savic ne Simon Kjaer! Dünya futbol efsanesi Kadıköy yolcusu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 47'ye yükseltti ve haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekipte daha önce Stefan Savic ve Simon Kjaer'in isimleri gündeme gelmişti. Ancak İtalyan basını öyle bir iddiayı ortaya attı ki yer yerinden oynadı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe için ne Stefan Savic ne Simon Kjaer! Dünya futbol efsanesi Kadıköy yolcusu...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe için ne Stefan Savic ne Simon Kjaer! Dünya futbol efsanesi Kadıköy yolcusu...

18. haftayı 44 puanla lider kapatan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla gerisinde bulunan Galatasaray ile arayı açmak istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe için ne Stefan Savic ne Simon Kjaer! Dünya futbol efsanesi Kadıköy yolcusu...

Bugün oynanan 19. hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olan Sarı Kanarya sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılarak puanını 47 yaptı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe için ne Stefan Savic ne Simon Kjaer! Dünya futbol efsanesi Kadıköy yolcusu...

CENGİZ ŞAHA KALKTI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, İstanbulspor'a attığı 4 golle sahanın en büyük yıldızı oldu.

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