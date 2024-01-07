Son dakika haberi: Fenerbahçe için ne Stefan Savic ne Simon Kjaer! Dünya futbol efsanesi Kadıköy yolcusu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 47'ye yükseltti ve haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekipte daha önce Stefan Savic ve Simon Kjaer'in isimleri gündeme gelmişti. Ancak İtalyan basını öyle bir iddiayı ortaya attı ki yer yerinden oynadı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...