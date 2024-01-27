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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 10:20

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kanarya, bu transferler sonrası takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. Fenerbahçe, 2 yıldızıyla yollarını ayırmak için harekete geçti. İşte o isimler ve yeni adresleri...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katarken, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getirdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kanarya, bu transferler sonrası takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

Fenerbahçe, 2 yıldızıyla yollarını ayırmak için harekete geçti. İşte o isimler ve yeni adresleri...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Yeni transferler sonrası...

OOSTERWOLDE'YE 13 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de son 6 lig maçına 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, performansıyla mest ediyor. Hollandalı oyuncu, Becao ve Djiku'nun yokluğunda stopere ilaç gibi geldi.

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