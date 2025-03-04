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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:59

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve puan farkını 4'e indirdi. Bu sezon 3 kulvarda da iddiasını sürdüren Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu için ayrılık ihtimali gittikçe güçlendi. İşte milli oyuncunun yeni adresi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık gerçekleşiyor! Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık gerçekleşiyor! Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu...

F.BAHÇE'DE MORALLER YÜKSEK

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık gerçekleşiyor! Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu...

Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kaldığı haftada puan farkını 4'e indiren Kanarya'da moraller bir hayli yüksek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık gerçekleşiyor! Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu...

HÜCUM HATTI ZENGİN

Hem sezon başında hem de devre arasında takıma birçok takviye yapan Fenerbahçe'de hücum zenginliği yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık gerçekleşiyor! Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu...

Edin Dzeko, En-Nesyri, Talisca, Tadic, Maximin gibi oyuncuların varlığı sarı-lacivertli takımda ayrılığı doğurdu.