Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
09:59
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Milli oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve puan farkını 4'e indirdi. Bu sezon 3 kulvarda da iddiasını sürdüren Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu için ayrılık ihtimali gittikçe güçlendi. İşte milli oyuncunun yeni adresi...