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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de değişim rüzgarları! Mourinho'dan kritik dokunuşlar...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:23

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de değişim rüzgarları! Mourinho'dan kritik dokunuşlar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 ile geçerek ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü. Sezon başında gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeviren Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Mart ayına kadar 3 kulvarda da iddiasını sürdürmeyi başardı. Bunun akabinde Portekizli çalıştırıcının takımdaki etkileri ve yaptığı değişimler dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarları! Mourinho’dan kritik dokunuşlar...

Son olarak Antalyaspor'u mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşüren Fenerbahçe'de şampiyonluk sesleri daha güçlü çıkmaya başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarları! Mourinho’dan kritik dokunuşlar...

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler ligin ilk döneminde ortaya koyduğu performansla sert eleştiriler alıyordu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarları! Mourinho’dan kritik dokunuşlar...

Buna karşın 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de, Portekizli hoca önemli dokunuşlarla takımın çehresini değiştirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarları! Mourinho’dan kritik dokunuşlar...

1- YÖNETİM GÜVENİ VERDİ

İlk olarak Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho kötü giderken acil toplantı kararı aldı. Eyüpspor maçının ardından yönetim, Portekizli teknik adamın geleceği hakkında istişareler yaptı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de değişim rüzgarları! Mourinho’dan kritik dokunuşlar...

Alınan karar dönüm noktası oldu. Şartlar ne olursa olsun iki sene boyunca sen bu takımın başındasın denildi.