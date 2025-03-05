Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
07:23
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de değişim rüzgarları! Mourinho'dan kritik dokunuşlar...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 ile geçerek ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürdü. Sezon başında gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeviren Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Mart ayına kadar 3 kulvarda da iddiasını sürdürmeyi başardı. Bunun akabinde Portekizli çalıştırıcının takımdaki etkileri ve yaptığı değişimler dikkat çekti. İşte detaylar...