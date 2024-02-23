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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa'ya veda etti! İşte UEFA ülke puanında son durum...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 01:41

Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa'ya veda etti! İşte UEFA ülke puanında son durum...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında temsilcimiz Galataaray, deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sarı kırmızılılar, 3-2'lik galibiyet'in rövanşında deplasmandan mağlubiyetle ayrılırken, bu durum ülke puanımıza da yansıdı. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanında son durum ve detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa’ya veda etti! İşte UEFA ülke puanında son durum...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında temsilcimiz Galataaray, deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa’ya veda etti! İşte UEFA ülke puanında son durum...

Sarı kırmızılılar, 3-2'lik galibiyet'in rövanşında deplasmandan mağlubiyetle ayrılırken, bu durum ülke puanımıza da yansıdı.

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Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa’ya veda etti! İşte UEFA ülke puanında son durum...

Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanında son durum ve detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa’ya veda etti! İşte UEFA ülke puanında son durum...

Ülkemizi ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etmişti.

Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa’ya veda etti! İşte UEFA ülke puanında son durum...

Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalamıştı.

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