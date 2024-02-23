Giriş Tarihi: 23.02.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
01:41
Son dakika haberi: Galatasaray Avrupa'ya veda etti! İşte UEFA ülke puanında son durum...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında temsilcimiz Galataaray, deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sarı kırmızılılar, 3-2'lik galibiyet'in rövanşında deplasmandan mağlubiyetle ayrılırken, bu durum ülke puanımıza da yansıdı. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanında son durum ve detaylar...