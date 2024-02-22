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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag'ı elerse devler bekliyor
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:59

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag'ı elerse devler bekliyor

Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Aslan, son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam Sparta Prag'a konuk olacak. RAMS Park'taki ilk maçı Kerem Demirbay, Mertens ve Icardi'nin golleriyle 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, turu geçmesi halinde Avrupa'nın devleriyle karşılaşacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag’ı elerse devler bekliyor

Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Aslan, son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam Sparta Prag'a konuk olacak. RAMS Park'taki ilk maçı Kerem Demirbay, Mertens ve Icardi'nin golleriyle 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, turu geçmesi halinde Avrupa'nın devleriyle karşılaşacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag’ı elerse devler bekliyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off Turu rövanş maçları bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Sparta Prag ile TSİ 23.00'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag’ı elerse devler bekliyor

Galatasaray'a her türlü beraberlik ve galibiyet UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kapılarını açacak. Sparta Prag'ın 2 veya üstü galibiyetlerinde ise turu geçen ekip Çekya temsilcisi olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag’ı elerse devler bekliyor

OKAN BURUK İLK 11'İNİ BELİRLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ilk 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam kalede Muslera'ya görev verecek. Savunma hattı ise Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşacak. Okan Buruk orta sahada Lucas Torreira, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'e görev verecek. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Tete'nin oynaması beklenirken forvet hattında da Mauro Icardi görev alacak.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag’ı elerse devler bekliyor

SPARTA PRAG'DA 3 EKSİK VAR
Sparta Prag'da ise takımın en önemli isimlerinden Veljko Birmancevic, Ladislav Krejci ve Matej Rynes kart cezalısı oldukları için Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Çekya ekibinin muhtemel 11'i ise Vindahl, Vitik, Panak, Sörensen, Preciado, Kairinen, Laci, Zeleni, Karabec, Kuchta ve Haraslin şeklinde olacak.

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