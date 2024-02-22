SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag’ı elerse devler bekliyor

SPARTA PRAG'DA 3 EKSİK VAR

Sparta Prag'da ise takımın en önemli isimlerinden Veljko Birmancevic, Ladislav Krejci ve Matej Rynes kart cezalısı oldukları için Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Çekya ekibinin muhtemel 11'i ise Vindahl, Vitik, Panak, Sörensen, Preciado, Kairinen, Laci, Zeleni, Karabec, Kuchta ve Haraslin şeklinde olacak.