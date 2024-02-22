Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
15:59
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Sparta Prag'ı elerse devler bekliyor
Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Aslan, son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam Sparta Prag'a konuk olacak. RAMS Park'taki ilk maçı Kerem Demirbay, Mertens ve Icardi'nin golleriyle 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, turu geçmesi halinde Avrupa'nın devleriyle karşılaşacak. İşte son dakika haberinin detayları...