Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
09:36
Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz'e damga vurdu! Gol sevinci yine gündem oldu...
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında evinde Macaristan'ı 3-1 ile geçti. Türkiye'nin zafer gecesinde Orkun Kökçü 1 gol atarken, Kerem Aktürkoğlu 1 gol, 1 asistle maç damga vuran isimlerden oldu. Benfica'da forma giyen iki futbolcu Portekiz basınını salladı. İşte detaylar...