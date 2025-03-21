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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz'e damga vurdu! Gol sevinci yine gündem oldu...
Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:36

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz'e damga vurdu! Gol sevinci yine gündem oldu...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında evinde Macaristan'ı 3-1 ile geçti. Türkiye'nin zafer gecesinde Orkun Kökçü 1 gol atarken, Kerem Aktürkoğlu 1 gol, 1 asistle maç damga vuran isimlerden oldu. Benfica'da forma giyen iki futbolcu Portekiz basınını salladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz’e damga vurdu! Gol sevinci yine gündem oldu...

Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım, Türkiye'de oynanan maçta Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz’e damga vurdu! Gol sevinci yine gündem oldu...

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren goller Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'den gelirken, Benfica forması giyen Kerem ve Orkun'un maç performansı Portekiz basınını salladı.

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Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz’e damga vurdu! Gol sevinci yine gündem oldu...

BENFICA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından 'Bizim Türk çocukları için ne gece ama!' paylaşımı yapan Benfica, resmi sitesinde de şu ifadeleri kullandı.

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz’e damga vurdu! Gol sevinci yine gündem oldu...

Benfica resmi sitesinin 'Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Türkiye'de parlıyor' başlığıyla verdiği haberde ise, 'Benfica oyuncuları, Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme play-off'unun ilk ayağında Macaristan karşısında alınan 3-1'lik galibiyette gol attı. Benfica'nın profesyonel futbol takımı oyuncuları Kökcü ve Aktürkoğlu, 20 Mart Perşembe günü Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme play-off'unun ilk ayağında Türkiye'nin İstanbul'da Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta gol attı'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz’e damga vurdu! Gol sevinci yine gündem oldu...

A BOLA: TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINDA PARLAYAN... BENFİCA

''Benfica'nın Türk oyuncuları Macaristan'a karşı atılan üç golde de doğrudan pay sahibiydi, ancak orta saha oyuncusu Orkun play-off'un ikinci ayağında yer almayacak.''