Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
12:52
Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Portekiz'i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...
Son dakika haberi: Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Pavlidis (3) ve Otamendi kaydetti. Portekiz ekibinde forma giyen Milli Futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yaptıkları asistlerle takımlarına katkı verdi. Portekiz basını, iki oyuncunun performansı için olay manşetler attı. İşte gündem olan başlıklar...