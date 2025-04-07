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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Portekiz'i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...
Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:52

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Portekiz'i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...

Son dakika haberi: Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Pavlidis (3) ve Otamendi kaydetti. Portekiz ekibinde forma giyen Milli Futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yaptıkları asistlerle takımlarına katkı verdi. Portekiz basını, iki oyuncunun performansı için olay manşetler attı. İşte gündem olan başlıklar...

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Portekiz’i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...

Son dakika haberi: Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica'nın deplasmanda Porto'yu 4-1 yendiği maça Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü damga vurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Portekiz’i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...

PAVLIDIS HAT-TRICK YAPTI!

Benfica'nın 4-1 kazandığı maçta Yunan forvet Vangelis Pavlidis 1, 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptı. Benfica'nın diğer golünü ise 90+4. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.

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Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Portekiz’i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...

KEREM VE ORKUN'DAN ASİST!

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü müsabakaya ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'in ilk golünde, Orkun Kökçü de Otamendi'nin golünde asist yaptı.

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Portekiz’i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...

Ligde puanını 68'e çıkartan Benfica maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Porto ise 56 puanda kaldı.

Son dakika haberi: Kerem ve Orkun Portekiz’i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...

KEREM VE ORKUN GÜNDEM OLDU!

Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz'de gündem oldu. İşte iki futbolcu için yazılanlar...