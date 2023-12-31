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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Elneny yeniden Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devi ile görüşecek...
Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 10:42

SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Elneny yeniden Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devi ile görüşecek...

SON DAKİKA HABERİ: 2019-20 sezonunda Arsenal'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Mısırlı yıldız Mohamed Elneny, Londra ekibinde mutsuz. Formasından uzak kalan Elneny için Türkiye'den Süper Lig devi harekete geçti. Orta saha oyuncusuyla görüşme yapacak olan Süper Lig ekibi, Elneny'yi ikna ederek transferi bitirmek istiyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Elneny yeniden Türkiye’ye geliyor! Süper Lig devi ile görüşecek...

2019-20 sezonunda Arsenal'den Süper Lig devi Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, burada formasından uzak kaldı ve takımda ayrılmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Elneny yeniden Türkiye’ye geliyor! Süper Lig devi ile görüşecek...

Arsenal'in kadro planlarında yer alamayan orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 1 maçta forma giyebildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Elneny yeniden Türkiye’ye geliyor! Süper Lig devi ile görüşecek...

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mohamed Elneny için Süper Lig devi transfer için devreye girdi.

SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Elneny yeniden Türkiye’ye geliyor! Süper Lig devi ile görüşecek...

TRABZONSPOR, ELNENY İÇİN GÖRÜŞME YAPTI

Trabzonspor'un orta saha transfer için gündemindeki isimlerden birisi olan Mohamed Elneny ile ilk temas sağlandı. Oyuncunun menajeriyle görüşen yöneticiler, maaş beklentisini sordu.

SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Elneny yeniden Türkiye’ye geliyor! Süper Lig devi ile görüşecek...

Sezon sonunda sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Arsenal'den çıkışının daha kolay olması beklenen futbolcunun bordo-mavililere sıcak baktığı belirtildi.

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