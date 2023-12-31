Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
10:42
SON DAKİKA HABERİ: Mohamed Elneny yeniden Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devi ile görüşecek...
SON DAKİKA HABERİ: 2019-20 sezonunda Arsenal'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Mısırlı yıldız Mohamed Elneny, Londra ekibinde mutsuz. Formasından uzak kalan Elneny için Türkiye'den Süper Lig devi harekete geçti. Orta saha oyuncusuyla görüşme yapacak olan Süper Lig ekibi, Elneny'yi ikna ederek transferi bitirmek istiyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...