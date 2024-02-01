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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! "Yedekleri onda olsaydı..."
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 09:52

Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! "Yedekleri onda olsaydı..."

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray kısasıya yarışını sürdürmeye devam ediyor... SABAH Spor'un usta yazaları, Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk, ligin yarışıyla ilgili gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan usta isimler, gündeme dair flaş sözler sarf ederken, ünlü yazar Okan Buruk ve İsmail Kartal ile ilgili olay ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! Yedekleri onda olsaydı...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray kısasıya yarışını sürdürmeye devam ediyor... SABAH Spor'un usta yazaları, Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk, ligin yarışıyla ilgili gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan usta isimler, gündeme dair flaş sözler sarf ederken, ünlü yazar Okan Buruk ve İsmail Kartal ile ilgili olay ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...

Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! Yedekleri onda olsaydı...

F.Bahçe ve G.Saray nefes nefese maçlarını kazanıyor. Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın kenarda adeta ömürlerinden gidiyor. İşin sonuna kadar bu psikolojiyi Buruk mu yoksa Kartal mı daha iyi götürebilir?

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Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! Yedekleri onda olsaydı...

LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın nefes nefese yarışı, bir zaman zirve yapan ünlü dizi 'Zengin ve Yoksul'a benziyor. Galatasaray oyuncu satıyor, F.Bahçe geniş kadrosuna oyuncu transfer ediyor. Başkan Dursun Özbek ayağını yorganına göre uzatmaya özen gösteriyor. Koç Holding'in veliahdı Ali Koç harcamaları özgürce yapıyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! Yedekleri onda olsaydı...

Zenginlik içindeki İsmail Kartal, geniş kadroyu doğru kullanmıyor. Okan Buruk, kadro daraldıkça şapkadan tavşan çıkarıyor. En güzel örnek, Barış Alper... Sağ açık, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor oynuyor. Torreira tek başına aslanlar gibi çarpışıyor, 38'lik efsane Muslera, gemisini hasarsız yürütüyor. Taraftarın sevgilisi İcardi, tam iyileşmeden fedakârlıkla oynamayı sürdürüyor.

Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! Yedekleri onda olsaydı...

İsmail Kartal'ın elinde 6 tane savunmacı, 3 sol bek, 3 de sağ bek var. Orta saha zenginlik içinde yüzüyor, forvetler forma için birbiriyle yarışıyor. İsmail Kartal'ın kullanmadığı oyunculara Okan Buruk sahip olsaydı, G.Saray rakibine en az 5 puan fark atardı.

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