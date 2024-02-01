Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
09:52
Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! "Yedekleri onda olsaydı..."
Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray kısasıya yarışını sürdürmeye devam ediyor... SABAH Spor'un usta yazaları, Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk, ligin yarışıyla ilgili gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan usta isimler, gündeme dair flaş sözler sarf ederken, ünlü yazar Okan Buruk ve İsmail Kartal ile ilgili olay ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...