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Haberler Galeri Son dakika haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Yeni adresini duyurdular...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:58

Son dakika haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika haberi: Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yunanistan Ligi'nde Lamia maçında alınan beraberlikle büyük bir fırsatı tepen Panathinaikos'ta olay Fatih Terim iddiası gündeme oturdu. İddiaya göre, Teirm'in Panathinaikos'tan ayrılarak başka bir takımın başına geçmeye hazırlandığı belirtildi. İşte bomba iddiaya dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Yeni adresini duyurdular...

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Yeni adresini duyurdular...

Yunanistan Ligi'nde Lamia maçında alınan beraberlikle büyük bir fırsatı tepen Panathinaikos'ta olay Fatih Terim iddiası gündeme oturdu.

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Son dakika haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Yeni adresini duyurdular...

İddiaya göre, Teirm'in Panathinaikos'tan ayrılarak başka bir takımın başına geçmeye hazırlandığı belirtildi. İşte bomba iddiaya dair tüm detaylar...


Son dakika haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Yeni adresini duyurdular...

Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Lamia'yı konuk etti.

Son dakika haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Yeni adresini duyurdular...

Panathinaikos, 39. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Lamia karşısında iki puan kaybetti.

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