Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
15:52
Son dakika transfer haberi: Real Madrid'de flaş Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti'ye sinirlenmişti, gönderiliyor...
Son dakika transfer haberleri: Real Madrid kariyeri sakatlıklarla başlayan Arda Güler hakkında İspanyollar flaş bir iddia gündeme getirdi. Ligde oynanan Real Madrid-Almeria maçında oyuna giremeyen ve kenarda Ancelotti'ye sitem ederek yeleğini yere fırlatan Arda Güler için karar verildi. İşte Real Madrid'in flaş Arda Güler kararı...