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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Real Madrid'de flaş Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti'ye sinirlenmişti, gönderiliyor...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 15:52

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'de flaş Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti'ye sinirlenmişti, gönderiliyor...

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid kariyeri sakatlıklarla başlayan Arda Güler hakkında İspanyollar flaş bir iddia gündeme getirdi. Ligde oynanan Real Madrid-Almeria maçında oyuna giremeyen ve kenarda Ancelotti'ye sitem ederek yeleğini yere fırlatan Arda Güler için karar verildi. İşte Real Madrid'in flaş Arda Güler kararı...

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Son dakika transfer haberi: Real Madrid’de flaş Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti’ye sinirlenmişti, gönderiliyor...

Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan fakat sakatlıkları sebebiyle aylarca takımdan uzak kalan Arda Güler, sakatlığını atlattı ve maç kadrolarında yer almaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid’de flaş Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti’ye sinirlenmişti, gönderiliyor...

İlk resmi maçına Arandina karşısında çıkan Arda Güler, 59 dakika oynadığı maçta İspanyolları büyülemişti.

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Son dakika transfer haberi: Real Madrid’de flaş Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti’ye sinirlenmişti, gönderiliyor...

Arda Güler ikinci maçında ise İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e karşı forma giymişti. Karşılaşmaya giden maçın 112. dakikasında oyuna giren milli yıldızımız 8 dakika oyunda kalmıştı.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid’de flaş Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti’ye sinirlenmişti, gönderiliyor...

LİGDE FORMA ŞANSI BULAMADI

Real Madrid ile henüz ligde forma şansı bulamayan Arda; Rayo Vallecano, Mallorca ve son oynanan Almeria maçlarının kadrosunda yer alsa da süre alamamıştı.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid’de flaş Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti’ye sinirlenmişti, gönderiliyor...

ARDA, ANCELOTTI'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Almeria maçında ısınmaya gönderilen fakat oyuna dahil olamayan Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı.

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