Son dakika haberi: Real Madrid’den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse...

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında ilk golünü atsa da Madrid'deki geleceği henüz netlik kazanmadı. İspanya'da yer alan haberlerde Arda Güler'in yeni sezonda tecrübe kazanması için kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.



