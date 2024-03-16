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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:38

Son dakika haberi: Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Ancelotti'nin şans vermesiyle yeniden takıma dönen Arda, ilk golünü Celta Vigo karşısında kaydederek kendini ispatladı. Fakat yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen ve birçok iddianın gündeme geldiği Arda Güler ile ilgili flaş karar verildi. Haberdeki çarpıcı Mbappe detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Real Madrid’den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse...

Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Son dakika haberi: Real Madrid’den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse...

Ancelotti'nin şans vermesiyle yeniden takıma dönen Arda, ilk golünü Celta Vigo karşısında kaydederek kendini ispatladı.

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Son dakika haberi: Real Madrid’den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse...

Fakat yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen ve birçok iddianın gündeme geldiği Arda Güler ile ilgili flaş karar verildi.

Son dakika haberi: Real Madrid’den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse...

Haberdeki çarpıcı Mbappe detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Real Madrid’den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse...

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında ilk golünü atsa da Madrid'deki geleceği henüz netlik kazanmadı. İspanya'da yer alan haberlerde Arda Güler'in yeni sezonda tecrübe kazanması için kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

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