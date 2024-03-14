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Haberler Galeri Son dakika haberi: Saint-Gilloise'nın Fenerbahçe karşısında umudu yok! Uçakta şaşırtan görüntüler...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 15:42

Son dakika haberi: Saint-Gilloise'nın Fenerbahçe karşısında umudu yok! Uçakta şaşırtan görüntüler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler karşısında turlama şansı düşük olan Belçika temsilcisi, bugün oynanacak zorlu maç için İstanbul'a seyahet ederken uçakta şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Saint-Gilloise’nın Fenerbahçe karşısında umudu yok! Uçakta şaşırtan görüntüler...

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak.

Son dakika haberi: Saint-Gilloise’nın Fenerbahçe karşısında umudu yok! Uçakta şaşırtan görüntüler...

Sarı lacivertliler karşısında turlama şansı düşük olan Belçika temsilcisi, bugün oynanacak zorlu maç için İstanbul'a seyahet ederken uçakta şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar ve tüm detaylar...


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Son dakika haberi: Saint-Gilloise’nın Fenerbahçe karşısında umudu yok! Uçakta şaşırtan görüntüler...

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe karşısına çıkacak Saint Gilloise takımının İstanbul'a oyun oynayarak geldiği ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Saint-Gilloise’nın Fenerbahçe karşısında umudu yok! Uçakta şaşırtan görüntüler...

Belçika basınındaki habere göre oyuncular uzun uçak yolculuğunu video oyunu oynayarak geçirdi.

Son dakika haberi: Saint-Gilloise’nın Fenerbahçe karşısında umudu yok! Uçakta şaşırtan görüntüler...

Saint Gilloise takımının yıldız futbolcusu Cameron Puertas'ın takım arkadaşlarına sezon başında video oyunu aldırdığı ve kafilenin özellikle uzun uçuşlarda uçakta bu şekilde vakit geçirmeye başladığı belirtilerek şu satırlara yer verildi:

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