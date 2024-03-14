Giriş Tarihi: 14.03.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
15:42
Son dakika haberi: Saint-Gilloise'nın Fenerbahçe karşısında umudu yok! Uçakta şaşırtan görüntüler...
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler karşısında turlama şansı düşük olan Belçika temsilcisi, bugün oynanacak zorlu maç için İstanbul'a seyahet ederken uçakta şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar ve tüm detaylar...