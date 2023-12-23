Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
11:14
SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF'nin kulüplere yaptığı teklif
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanlarının katıldığı Riva'daki toplantı tam 3.5 saat sürdü. Dev zirve sonrası birlikte açıklama yapan isimler, Türk futbolu için birlik beraberlik mesajı verdi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan toplantı sonrası yapılan açıklamaları değerlendirdi. Özbostan, kurulacak olan "Yeni MHK Yapısı"nı ve TFF'nin kulüplere yaptığı yabancı sayısı teklifini de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...