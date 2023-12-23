SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF’nin kulüplere yaptığı teklif

"Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bu sorunları konuşarak ve değerlendirerek çözeceğimize inanıyoruz. Sık sık toplantılar yapılması önerildi, biz de buna katılıyoruz. Bazı yasal talepler var. Onları da değerlendireceğiz. Biz hep bir aradayız. Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacağımızı ifade ettik. Bir aradayız ve bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz." Koç ise "Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa, el ele sorunları çözebileceğimize dair sonucu aldık" diye konuştu.