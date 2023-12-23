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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF'nin kulüplere yaptığı teklif
Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 11:14

SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF'nin kulüplere yaptığı teklif

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanlarının katıldığı Riva'daki toplantı tam 3.5 saat sürdü. Dev zirve sonrası birlikte açıklama yapan isimler, Türk futbolu için birlik beraberlik mesajı verdi. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan toplantı sonrası yapılan açıklamaları değerlendirdi. Özbostan, kurulacak olan "Yeni MHK Yapısı"nı ve TFF'nin kulüplere yaptığı yabancı sayısı teklifini de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF’nin kulüplere yaptığı teklif

Son dönemde Türk futbolunda ortaya çıkan sıkıntıların ardından dün Riva'da özel bir toplantı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı zirvede kulüp başkanları da hazır bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF’nin kulüplere yaptığı teklif

BAZI YASAL TALEPLER VAR
Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Bak, Büyükekşi ve Kulüpler Birliği ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Toplantının çok verimli geçtiğini vurgulayan Bakan Bak, "Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir toplantı oldu" ifadesini kullandı ve katkı veren başkanlara da teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

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SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF’nin kulüplere yaptığı teklif

"Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bu sorunları konuşarak ve değerlendirerek çözeceğimize inanıyoruz. Sık sık toplantılar yapılması önerildi, biz de buna katılıyoruz. Bazı yasal talepler var. Onları da değerlendireceğiz. Biz hep bir aradayız. Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacağımızı ifade ettik. Bir aradayız ve bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz." Koç ise "Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa, el ele sorunları çözebileceğimize dair sonucu aldık" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF’nin kulüplere yaptığı teklif

BÜYÜKEKŞİ: BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ, SORUN VARSA HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Tüm paydaşların diyalog içerisinde olmasının çok önemli olduğunu aktaran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şöyle konuştu:

SON DAKİKA HABERİ: Yeni yabancı sayısı kaç olacak? İşte TFF’nin kulüplere yaptığı teklif

"Biz büyük bir aileyiz. Kulüpler Birliği Vakfı'na ve başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz. EURO 2032'de şampiyonluk hedefleyen bir Milli Takım oluşturmak için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Ülke puanı çok önemli ve daha üst sıraları hedeflememiz gerekiyor. Uygun ve pozitif futbol iklimine birlikte ulaşmamız lazım."

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