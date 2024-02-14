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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu belli oldu! Sacha Boey'den sonra listede dev değişim...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:27

Son dakika haberi: Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu belli oldu! Sacha Boey'den sonra listede dev değişim...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu ara transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi. Bu ikinci transfer ve tescil döneminde 19 kulüp, 87 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ile tarihe geçen Sacha Boey'in ayrılığından sonra Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusunda büyük bir değişim yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli 20 futbolcusu belli oldu! Sacha Boey’den sonra listede dev değişim...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu ara transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi. Bu ikinci transfer ve tescil döneminde 19 kulüp, 87 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ile tarihe geçen Sacha Boey'in ayrılığından sonra Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusunda büyük bir değişim yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli 20 futbolcusu belli oldu! Sacha Boey’den sonra listede dev değişim...

Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, sona erdi. Yaklaşık 1 ay süren dönemde Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna yeni futbolcular dahil etti. Takımlar, 87 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

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Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli 20 futbolcusu belli oldu! Sacha Boey’den sonra listede dev değişim...

Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, birçok yıldız oyuncuyla yollarını ayıran Yukatel Adana Demirspor oldu.

Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli 20 futbolcusu belli oldu! Sacha Boey’den sonra listede dev değişim...

Adana temsilcisi 9 oyuncu transfer etti. Bu takımı sekizer transferle düşme hattından kurtulmaya çalışan TÜMOSAN Konyaspor ile ilk 10'u hedefleyen EMS Yapı Sivasspor izledi.

Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli 20 futbolcusu belli oldu! Sacha Boey’den sonra listede dev değişim...

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 7, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün altışar transfer gerçekleştirdiği ara dönemde Gaziantep FK 5 transfer yaptı. En az transfere ise birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza attı.

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