Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
11:27
Son dakika haberi: Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu belli oldu! Sacha Boey'den sonra listede dev değişim...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu ara transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erdi. Bu ikinci transfer ve tescil döneminde 19 kulüp, 87 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ile tarihe geçen Sacha Boey'in ayrılığından sonra Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusunda büyük bir değişim yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...