SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı’nın yıkım planı ve Okan Buruk’un Icardi kararı

10 MADDEDE TRABZONSPOR: PLANA SADIK KALIN

1- Türkiye Kupası'nda Manisa FK engelinin rahat geçilmesi hem camiaya hem de oyunculara moral oldu. Keyifler yerine geldi.

2- Abdullah Avcı, futbolcularından oyun planlarına sadık kalmalarını, orta sahaya hakim olmalarını ve 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı olmamasını istedi.