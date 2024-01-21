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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı'nın yıkım planı ve Okan Buruk'un Icardi kararı
Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 12:48

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı'nın yıkım planı ve Okan Buruk'un Icardi kararı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği dev karşılaşma Galatasaray için şampiyonluk, Trabzonspor içinse üçüncülük açısından çok kritik bir öneme sahip... Maç öncesi iki takımın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Okan Buruk flaş kararlara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı’nın yıkım planı ve Okan Buruk’un Icardi kararı

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray bugün 19.00'da kozlarını paylaşıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı’nın yıkım planı ve Okan Buruk’un Icardi kararı

Fırtına'da Abdullah Avcı, orta sahada Galatasaray'ı durdurup maçı yönetmek istiyor. Mendy ve Berat'a 'konuk takım üzerinde baskı' talimatı verilirken 90 dakikalık konsantrasyon uyarısı geldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı’nın yıkım planı ve Okan Buruk’un Icardi kararı

Aslan'da ise Mertens hücumu yönetecek, duran toplarda Kerem Demirbay devreye girecek... Okan Buruk, takımla idmanlara başlayan Mauro Icardi'ye de ilk 11'de şans tanıyacak.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı’nın yıkım planı ve Okan Buruk’un Icardi kararı

10 MADDEDE TRABZONSPOR: PLANA SADIK KALIN

1- Türkiye Kupası'nda Manisa FK engelinin rahat geçilmesi hem camiaya hem de oyunculara moral oldu. Keyifler yerine geldi.
2- Abdullah Avcı, futbolcularından oyun planlarına sadık kalmalarını, orta sahaya hakim olmalarını ve 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı olmamasını istedi.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı’nın yıkım planı ve Okan Buruk’un Icardi kararı

3- Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi ve 90 dakika boyunca takımı motive etmek için birlik oldu. Biletler ise büyük ölçüde satıldı.
4- Trabzonspor'da özel prim uygulaması bulunmuyor. Ancak maçın kazanılması durumunda Başkan Ertuğrul Doğan'ın, oyunculara jest yapabileceği ifade edildi.

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