Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
12:48
SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor Galatasaray maçına saatler kala flaş gelişme! Abdullah Avcı'nın yıkım planı ve Okan Buruk'un Icardi kararı
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği dev karşılaşma Galatasaray için şampiyonluk, Trabzonspor içinse üçüncülük açısından çok kritik bir öneme sahip... Maç öncesi iki takımın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Okan Buruk flaş kararlara imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...