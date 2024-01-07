Son dakika haberi: Younes Belhanda’dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddiaları gündeme düşmüştü...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, 1 Ocak 2024'te takımdan ayrılmıştı. Aynı zamanda uzun süre Galatasaray forması giyen ve kupalar kazanan Faslı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Bugün oynanan Galatasaray-Konyaspor maçını izlemeye gelen 33 yaşındaki futbolcu transfer iddiaları hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Younes Belhanda-Galatasaray haberinin tüm detayları...