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Haberler Galeri Son dakika haberi: Younes Belhanda'dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddiaları gündeme düşmüştü...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 21:48

Son dakika haberi: Younes Belhanda'dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddiaları gündeme düşmüştü...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, 1 Ocak 2024'te takımdan ayrılmıştı. Aynı zamanda uzun süre Galatasaray forması giyen ve kupalar kazanan Faslı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Bugün oynanan Galatasaray-Konyaspor maçını izlemeye gelen 33 yaşındaki futbolcu transfer iddiaları hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Younes Belhanda-Galatasaray haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Younes Belhanda’dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddiaları gündeme düşmüştü...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, 1 Ocak 2024'te takımdan ayrılmıştı. Aynı zamanda uzun süre Galatasaray forması giyen ve kupalar kazanan Faslı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Bugün oynanan Galatasaray-Konyaspor maçını izlemeye gelen 33 yaşındaki futbolcu transfer iddiaları hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Younes Belhanda-Galatasaray haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Younes Belhanda’dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddiaları gündeme düşmüştü...

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev forması giyen Younes Belhanda'nın yolu 2017/18 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig'e düşmüştü.

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Son dakika haberi: Younes Belhanda’dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddiaları gündeme düşmüştü...

10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Belhanda, uzun süre sarı-kırmızılı formayı terletmişti.

Son dakika haberi: Younes Belhanda’dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddiaları gündeme düşmüştü...

Faslı yıldız, Cimbom ile 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Son dakika haberi: Younes Belhanda’dan Galatasaray açıklaması! Transfer iddiaları gündeme düşmüştü...

SANCILI AYRILIK

2021 Mart'ında sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilden on numara oyuncusu aynı yılın yaz mevsimine kadar takımsız kalmıştı.

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