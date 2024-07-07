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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in o anları saatler sonra ortaya çıktı! Hollanda maçı biter bitmez tek tek yanlarına gitti ve…
Giriş Tarihi: 07.07.2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 18:04

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in o anları saatler sonra ortaya çıktı! Hollanda maçı biter bitmez tek tek yanlarına gitti ve…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti. Turnuvanın en dikkat çeken takımlarından birisi olan milliler, Hollanda'ya karşı 1-0 öne geçmesine rağmen skoru tutmayı başaramadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sergiledikleri futbol ve hırsla takdir toplayan milli futbolcular, turnuvanın da en iyileri arasında yer aldı. Öte yandan A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Hollanda maçı biter bitmez sergilediği davranışla alkış aldı. Arda'nın o anları sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in o anları saatler sonra ortaya çıktı! Hollanda maçı biter bitmez tek tek yanlarına gitti ve…

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımı, genç kadrosuyla Avrupa'nın son 8 takımı arasına kadar yükseldi ve gelecek turnuvalar için umut verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in o anları saatler sonra ortaya çıktı! Hollanda maçı biter bitmez tek tek yanlarına gitti ve…

Yaş ortalaması 25,8 olan Türkiye, turnuvanın en genç ikinci takımı olarak ortaya koyduğu futbol ve taraftar desteğiyle yalnızca Türk taraftarların değil, dünyanın farklı ülkelerindeki futbolseverlerin de beğenisini topladı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in o anları saatler sonra ortaya çıktı! Hollanda maçı biter bitmez tek tek yanlarına gitti ve…

GÖZLER ARDA GÜLER'İN ÜZERİNDEYDİ

A Milli Takım'da turnuvada gözlerin üzerinde olduğu isim ise Arda Güler'di.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in o anları saatler sonra ortaya çıktı! Hollanda maçı biter bitmez tek tek yanlarına gitti ve…

Yerli ve yabancı tüm basın mensuplarının, basın toplantılarında ilk soruları Arda Güler hakkında oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in o anları saatler sonra ortaya çıktı! Hollanda maçı biter bitmez tek tek yanlarına gitti ve…

Arda, oynadığı maçlarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sorumlulukla, ay-yıldızlı ekibin en önemli parçalarından biri olacağını gösterdi.

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