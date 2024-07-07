Giriş Tarihi: 07.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
18:04
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in o anları saatler sonra ortaya çıktı! Hollanda maçı biter bitmez tek tek yanlarına gitti ve…
Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti. Turnuvanın en dikkat çeken takımlarından birisi olan milliler, Hollanda'ya karşı 1-0 öne geçmesine rağmen skoru tutmayı başaramadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sergiledikleri futbol ve hırsla takdir toplayan milli futbolcular, turnuvanın da en iyileri arasında yer aldı. Öte yandan A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Hollanda maçı biter bitmez sergilediği davranışla alkış aldı. Arda'nın o anları sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…