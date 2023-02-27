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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! "Tayyip Talha'nın golünün iptal edilmesi..."
Giriş Tarihi: 27.02.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 06:59

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! "Tayyip Talha'nın golünün iptal edilmesi..."

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta Siyah-Beyazlılar'ın Tayyip Talha ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, Cenk Tosun da 90+6. dakikada penaltı kaçırdı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan, kritik maça damga vuran pozisyonlarla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! Tayyip Talha’nın golünün iptal edilmesi...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta Siyah-Beyazlılar'ın Tayyip Talha ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, Cenk Tosun da 90+6. dakikada penaltı kaçırdı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan, kritik maça damga vuran pozisyonlarla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! Tayyip Talha’nın golünün iptal edilmesi...

ERMAN TOROĞLU - ANTALYA'YI "TOKAT"LAYACAKTI

Böyle bir deprem atmosferinde futbol oynamak gerçekten zor… Diyelim ki bizler ve yerli oyuncular deprem hattında yaşamaya alışkınız ama yabancılar için yaşananlar kolay değil. Çünkü her kafadan ses çıkıyor. Kimi diyor ki 'İstanbul'da yüzde 1 bile deprem ihtimali yok', kimi de diyor ki 'Yüzde 99 olacak.' Yabancılar bu tartışmaları tercüme ettirip okuyunca de psikolojik olarak etkileniyor. Biz Türk insanı olarak yaşananlardan bu kadar etkilenirken onların etkilenmemesi anormal olur zaten.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! Tayyip Talha’nın golünün iptal edilmesi...

Bu durum da ister istemez sahaya yansıyacaktır. Beşiktaş son maçlarda ilk 15-20 dakika iyi pres yapıyor. Kazandığı toplarla da hücuma çıkıyor ama sonra aynı presi gösteremiyor. Halbuki şampiyonluğa oynayacaksan, 20 dakika pres yapıp, 10 dakika rölantiye alıp sonra yine pres yapmak gerek ama işte onu yapamıyor. Maç ilerledikçe de bu sefer inisiyatif rakip takıma geçiyor. Psikolojik olarak da rahatlayınca daha iyi top yapıyorlar, bu sefer Beşiktaşlı futbolcular daha fazla enerji sarf etmek zorunda kalıyorlar.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! Tayyip Talha’nın golünün iptal edilmesi...

Rakipler zaman ilerledikçe Beşiktaş'ın arka tarafına sarkmaya başlıyorlar. O zaman da siyah-beyazlı oyuncular, defansa yardıma gelince hücum güçleri zayıflıyor. Dün son derece zevksiz bir maç oldu. Tehir maçı olduğu için sonra transfer olanları iki taraf da oynatamadı. İki taraf da iyi işler yapamadı. Ama şunu not etmekte fayda var; siyah-beyazlı takım, liderliği sonuna kadar kovalayacaksa daha farklı mücadele etmesi lazım. Daha bir futbol kavgası vermesi lazım.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! Tayyip Talha’nın golünün iptal edilmesi...

Maç sonlara doğru hareketlendi. Bir penaltı pozisyonu var ama demeyeceğim. Çünkü pozisyon var ama penaltı yok. VAR'a gittiler, ofsayta baktılar. Penaltıyı net gösterseler belki hakem iptal edecek. Ama VAR'daki TOKAT, hakemi çağırmadı. Antalya'yı tokatlamaya kalktı. Ama bir de ilahi adalet var. Dünkü maçın en güzel görüntüsü Beşiktaş seyircisinin sahaya attığı oyuncaklardı.

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