Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! "Tayyip Talha'nın golünün iptal edilmesi..."

Giriş Tarihi: 27.02.2023 06:59
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
06:59
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta Siyah-Beyazlılar'ın Tayyip Talha ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edilirken, Cenk Tosun da 90+6. dakikada penaltı kaçırdı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan, kritik maça damga vuran pozisyonlarla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...