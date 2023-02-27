Son dakika haberleri: Beşiktaş-Antalyaspor maçı yazar yorumları! "Tayyip Talha'nın golünün iptal edilmesi..."

ERMAN TOROĞLU - ANTALYA'YI "TOKAT"LAYACAKTI

Böyle bir deprem atmosferinde futbol oynamak gerçekten zor… Diyelim ki bizler ve yerli oyuncular deprem hattında yaşamaya alışkınız ama yabancılar için yaşananlar kolay değil. Çünkü her kafadan ses çıkıyor. Kimi diyor ki 'İstanbul'da yüzde 1 bile deprem ihtimali yok', kimi de diyor ki 'Yüzde 99 olacak.' Yabancılar bu tartışmaları tercüme ettirip okuyunca de psikolojik olarak etkileniyor. Biz Türk insanı olarak yaşananlardan bu kadar etkilenirken onların etkilenmemesi anormal olur zaten.