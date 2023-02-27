Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Alfons Groenendijk: "15 eksiğe rağmen 1 puan aldık" | Video
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 0-0 berabere biten Beşiktaş maçında 15 oyuncudan yoksun sahaya çıktıklarını ifade ederek 1 puanın kendileri için kazanç olduğunu dile getirdi.
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