Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Alfons Groenendijk: "15 eksiğe rağmen 1 puan aldık" | Video

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 0-0 berabere biten Beşiktaş maçında 15 oyuncudan yoksun sahaya çıktıklarını ifade ederek 1 puanın kendileri için kazanç olduğunu dile getirdi.