Video Spor Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Alfons Groenendijk: "15 eksiğe rağmen 1 puan aldık" | Video
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Alfons Groenendijk:

Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Alfons Groenendijk: "15 eksiğe rağmen 1 puan aldık" | Video

27.02.2023 | 08:49

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 0-0 berabere biten Beşiktaş maçında 15 oyuncudan yoksun sahaya çıktıklarını ifade ederek 1 puanın kendileri için kazanç olduğunu dile getirdi.

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