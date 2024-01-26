Giriş Tarihi: 26.01.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
23:19
Son dakika haberleri: Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte imzayı atacağı sürpriz takım…
Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş ile başlayan eski futbolcu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekipte kötü bir başlangıç sergilemişti. Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başladığı sezonda bir anda kendisini birinci adam olarak bulan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yalnızca 6 maç takımın başında kalabildi. Daha sonra istifa eden genç çalıştırıcı, birkaç aydır geçen sürecin ardından yeni takımına imzayı atacak. Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…