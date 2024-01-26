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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte imzayı atacağı sürpriz takım…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 23:19

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş ile başlayan eski futbolcu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekipte kötü bir başlangıç sergilemişti. Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başladığı sezonda bir anda kendisini birinci adam olarak bulan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yalnızca 6 maç takımın başında kalabildi. Daha sonra istifa eden genç çalıştırıcı, birkaç aydır geçen sürecin ardından yeni takımına imzayı atacak. Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Son dakika haberleri… Futbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan ve Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Burak Yılmaz, milli takımın da en golcü isimleri arasında.

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Kariyerinde Süper Lig şampiyonlukları ve Fransa Ligue 1 şampiyonluğunu bulunan efsane golcü, futbolu Fortuna Sittard'da bırakmıştı.

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Son dakika haberleri: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Hollanda ekibinde futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta sezona başladı.

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Antrenörlüğe ilk adımını bu şekilde atan genç çalıştırıcı, Güneş'in ayrılığının ardından yerini aldı ve takımın teknik direktörü oldu.

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı: İşte imzayı atacağı sürpriz takım…

Ancak Beşiktaş ile çıktığı Süper Lig ve Konferans Ligi olmak üzere 6 maçta beklentilerin altında kalan Yılmaz, görevinden istifa etti.

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