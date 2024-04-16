Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
08:24
Son dakika haberleri: Dominik Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’de ayrılığın kapısından meğer böyle dönmüş…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de ve Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sezon başından bu yana tartışma yaratan bir performans ortaya koyuyor. Özellikle Trabzonspor maçında yaşananların ardından performansında net bir düşüş görülen Livakovic'in ayrılığın kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…