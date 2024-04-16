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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dominik Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’de ayrılığın kapısından meğer böyle dönmüş…
Giriş Tarihi: 16.04.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 08:24

Son dakika haberleri: Dominik Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’de ayrılığın kapısından meğer böyle dönmüş…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de ve Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sezon başından bu yana tartışma yaratan bir performans ortaya koyuyor. Özellikle Trabzonspor maçında yaşananların ardından performansında net bir düşüş görülen Livakovic'in ayrılığın kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dominik Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’de ayrılığın kapısından meğer böyle dönmüş…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Dominik Livakovic, son haftalarda performansıyla tartışma konusu olmuştu.

Son dakika haberleri: Dominik Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’de ayrılığın kapısından meğer böyle dönmüş…

Yediği hatalı goller, iyi antrenman yapamamasına bağlanmış, kendisini Dinamo Zagreb'ten tanıyan kaleci antrenörü Sandro Zufic 14 Şubat'ta transfer edilerek teknik heyete katılmıştı.

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Son dakika haberleri: Dominik Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’de ayrılığın kapısından meğer böyle dönmüş…

Ancak Trabzonspor maçındaki tribün ve saha olayları, duygusal bir karaktere sahip olan 29 yaşındaki eldiveni yol ayrımına getirdi. Psikolojisinin bozukluğu 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında yediği hatalı gollerle kendini hissettirdi.

Son dakika haberleri: Dominik Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’de ayrılığın kapısından meğer böyle dönmüş…

KARŞI KARŞIYA DA GOLE İZİN VERMEDİ

Fatih Karagümrük maçında futbolseverler bambaşka bir Livakovic izledi. Hırvatistan'ın son Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lükte büyük payı olan tecrübeli file bekçisi o günlerdeki gibi kalesinde devleşti.

Son dakika haberleri: Dominik Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’de ayrılığın kapısından meğer böyle dönmüş…

Özellikle 32. dakikada Güven Yalçın'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kurtarış 'Şampiyonluğun habercisi' olarak değerlendirildi.

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