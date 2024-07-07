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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Milli yıldızımız için övgü dolu sözler: “Bizi çok zorladı”
Giriş Tarihi: 07.07.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 01:23

SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Milli yıldızımız için övgü dolu sözler: “Bizi çok zorladı”

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çeyrek final aşamasına veda etti. Son 8 takım arasına kalan ve yarı final için müthiş bir mücadele veren milliler, Hollanda'ya karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte turnuvaya veda eden A Milli Takım'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Hollandalı futbolcular tarafından yere göğe sığdırılamadı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Milli yıldızımız için övgü dolu sözler: “Bizi çok zorladı”

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Milli yıldızımız için övgü dolu sözler: “Bizi çok zorladı”

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Milli yıldızımız için övgü dolu sözler: “Bizi çok zorladı”

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Milli yıldızımız için övgü dolu sözler: “Bizi çok zorladı”

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Milli yıldızımız için övgü dolu sözler: “Bizi çok zorladı”

BARIŞ ALPER YILMAZ TAKIMIN EN İYİLERİNDENDİ

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, turnuva boyunca gösterdiği performansla A Milli Takım'ın en iyileri arasında yer aldı.

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