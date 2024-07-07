Giriş Tarihi: 07.07.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
01:23
SON DAKİKA HABERLERİ: Dünya yıldızı Barış Alper Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! Milli yıldızımız için övgü dolu sözler: “Bizi çok zorladı”
Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çeyrek final aşamasına veda etti. Son 8 takım arasına kalan ve yarı final için müthiş bir mücadele veren milliler, Hollanda'ya karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte turnuvaya veda eden A Milli Takım'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Hollandalı futbolcular tarafından yere göğe sığdırılamadı. İşte son dakika haberinin detayları…