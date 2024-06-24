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Haberler Galeri Son dakika haberleri: EURO 2024'te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...
Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 01:34

Son dakika haberleri: EURO 2024'te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...

Son dakika EURO 2024 haberleri... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı, Csoboth'un 90+10. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maça damga vuran ve herkesi korkutan pozisyonda Macaristan'ın yıldızı Barnabas Varga'nın İskoçya kalecisi ile çarpıştıktan sonra yerde hareketsiz kaldı. Oyuncular Varga'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekipleri de oyuncuyu acil bir şekilde ambulansla hastaneye götürdü. İşte korku dolu o anlar ve yaşananlar...

Son dakika haberleri: EURO 2024’te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...

EURO 2024'te heyecan tam gaz devam ediyor. A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya ile karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan bir sakatlık pozisyonunda yürekler ağza geldi...

Son dakika haberleri: EURO 2024’te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...

Almanya'nın Stuttgart şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan Macaristan-İskoçya maçının ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.

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Son dakika haberleri: EURO 2024’te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...

İskoçlar bir ara yüzde 75'leri bulan topla oynama oranına rağmen ilk devrede şut girişiminde bulunamadı.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...

İkinci yarıda da tempolu futbol devam ederken taraflar, karşılaşmanın son dakikalarında golü daha çok düşündü.

Son dakika haberleri: EURO 2024’te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...

MACARİSTAN SON DAKİKALARDA 3 PUANI ALDI

Uzatma dakikalarında bir topu direkten dönen Macarlar, 90+10. dakikada Csoboth'un attığı golle rakibini 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

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