Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
01:34
Son dakika haberleri: EURO 2024'te korku dolu anlar! İskoçya-Macaristan maçında Varga bilincini kaybetti...
Son dakika EURO 2024 haberleri... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı, Csoboth'un 90+10. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maça damga vuran ve herkesi korkutan pozisyonda Macaristan'ın yıldızı Barnabas Varga'nın İskoçya kalecisi ile çarpıştıktan sonra yerde hareketsiz kaldı. Oyuncular Varga'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekipleri de oyuncuyu acil bir şekilde ambulansla hastaneye götürdü. İşte korku dolu o anlar ve yaşananlar...