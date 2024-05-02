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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Anlaşma sağlandı: Galatasaray da peşinden koşmuştu
Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 22:40

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Anlaşma sağlandı: Galatasaray da peşinden koşmuştu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Sezonu şampiyon tamamlayarak uzun süredir var olan hasreti dindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Galatasaray'ın da devre arasında uzun süre istediği yıldız oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Anlaşma sağlandı: Galatasaray da peşinden koşmuştu

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezonun bitimine kısa süre kala transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Anlaşma sağlandı: Galatasaray da peşinden koşmuştu

Gelecek sezon için kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmanın peşinde.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Anlaşma sağlandı: Galatasaray da peşinden koşmuştu

Sezonun kalan son 4 haftasında tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezona da iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Anlaşma sağlandı: Galatasaray da peşinden koşmuştu

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeni sezonda yapacağı ilk transfer de belli oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Anlaşma sağlandı: Galatasaray da peşinden koşmuştu

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

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