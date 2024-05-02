Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
22:40
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Anlaşma sağlandı: Galatasaray da peşinden koşmuştu
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Sezonu şampiyon tamamlayarak uzun süredir var olan hasreti dindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Galatasaray'ın da devre arasında uzun süre istediği yıldız oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. İşte son dakika haberinin detayları…